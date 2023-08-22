Gaziantep'te 13 yaşındaki Serhat Gençoğlu, depremin oluşturduğu gölette boğularak hayatını kaybetti. Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Kayıp çocuğun yakınları ve yerel imkanlarla gölette kaybolan çocuk boğulmuş halde bulundu.

13 yaşındaki çocuk depremin oluşturduğu gölette boğuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 13 yaşındaki Serhat Gençoğlu depremin oluşturduğu gölette boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 2 dağın ortasında yapay gölet oluşmasıyla Değirmencik deresine bisikletiyle giden 12 yaşındaki Serhat Gençoğlu'ndan bir daha haber alınamadı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine AFAD, Jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri kaybolan çocukları arama çalışması başlattı. Kayıp çocuğun yakınları ve yerel imkanlarla gölette kaybolan çocuk boğulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde 12 yaşındaki Serhat Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.