Burhaniye ilçesinde babasına yardımcı olan 13 yaşındaki Cesur Üzmez, enginar soyduğu görüntülerle sosyal medyada fenomen oldu. Üzmez, enginar soymayı çok sevdiğini ve işini büyütmek istediğini söyledi.

13 yaşında günde bin 500 enginar soyan genç fenomen oldu

13 yaşındaki pazarcı "Mastır Şef'te bir enginar soymaya çalışıyorlar. Kimse soyamıyor. Mastır Şef'ten teklif bekliyorum."

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, pazarcılık yapan babasına yardımcı olan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Cesur Üzmez, enginar soyduğu görüntülerle sosyal meydayada fenomen oldu. 13 yaşındaki pazarcı "Mastır Şef'te bir enginar soymaya çalışıyorlar. Kimse soyamıyor. Mastır Şef' ten teklif bekliyorum."dedi.

Burhaniye'de, pazarlarda meyve ve sebze satısı yapan babası Rami Üzmez'e yardımcı olan Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu öğrencisi Cesur Üzmez, bir arkadaşının çektiği enginar soyma görüntüleri ile sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal medya gruplarında 10 milyon izleyiciye uluşan Üzmez, kısa zamanda tanınır oldu.

Enginar soymayı çok sevdiğini anlatan Cesur Üzmez, "Burhaniye Şehit Ahmet Çelik Ortaokulunda okuyorum. Ben babama burada yardım ediyorum. 3 bin enginar soyduğumu iddia etmiyorum. İddia ettiğimi söylediler. Ben bin 500 tane soyuyorum. bin 500'de babam. 10 milyondan fazla izlendik abi. Ben bu işi daha büyüteceğim. 2-3 tane daha yer alacağım. Burhaniye pazarı, Balıkesir pazarı her tarafta tezgah açacağım. İstanbul ve İzmir gibi illerde de ticaret yapacağım. İşimizi büyüteceğim. Enginar soymayı çok seviyorum. Okuyorum. Mastır Şef' te bir enginar soymaya çalışıyorlar. Kimse soyamıyor. Mastır Şef'ten teklif bekliyorum. Gelsinler buraya. Hepsiyle yarışırım" dedi.

50 yaşındaki baba Rami Üzmez de, "13 yaşımdan beri. Bizim oğlan kadarken pazardayız. Yaptığımız iş bu baba mesleği. Dedemden kalan bir meslek bize. Oğluma da öğrettik enginarcılığı. Sağ olsun. Oda yani bize şu an yardım ediyor. 30 sene oldu enginara başlayalı. Şimdi oğluma da öğrettim. Ama, oğlan bayağı beni geçti. Çok güzel de soyuyor. İnternette bayağı tanındı. Fenomen oldu. Müşterimiz çoğaldı. Allah razı olsun hepsinden. Alan da memnun, enginarı kesende memnun" diye konuştu.