13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023) için 'Aşıyoruz Buluşmaları' yapıldı. Fuar, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023) kapsamında "Aşıyoruz Buluşmaları" yapıldı.

Kadıköy'deki Filizi Köşkü'nde gerçekleştirilen "Aşıyoruz Buluşmaları"na, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, engelli milli golfçü Mehmet Kazan, akademisyen Selda Selimoğlu, iş insanı Mustafa Cebeci ve sosyal girişimci Hatice Özdemir Tülün ile davetliler katıldı.

EYAF EXPO Koordinatörü Ali Osman Turan, AA muhabirine, toplantıda katılımcılarla fuarı değerlendiklerini belirterek, etkinliğe uluslararası bir nitelik kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Turan, fuarın 3 ana temel üzerinden ilerleyeceğini anlatarak, birinci aşama olan stant alanlarında kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağını kaydetti.

Kongre kısmında ise alana dair farkındalık konuşmalarının yapılacağını belirten Turan, sosyofest alanında ise engelli sporcu ve sanatçıların performanslarını icra edebileceğini aktardı.

Turan, Aşıyoruz Buluşmaları ile fuarın toplumun değişik katmanlarında tanıtılması ve duyurulmasının amaçlandığını dile getirerek, özellikle engellilerle ilgili paydaşların fuarın içeriğinin zenginleştirilmesi için fikir teatisinde bulunmasının sağlanmasını istediklerini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 140 bin civarında organ kaybı yaşamış yaralının bulunduğunu ifade eden Turan, fuarın içerisine bir afet yönetimi alanının konulması konusunda genel bir konsensüs oluştuğunu söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 Kasım ila 3 Aralık arasında gerçekleştirilecek Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmeyi, sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamayı ve yaşam standartlarını maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası firmaların ve kamu kuruluşlarının bir araya geleceği zirvede, iş dünyasından katılımcılar, Türkiye ve dünya genelindeki sektörel gelişmeleri yakından takip etme, ticaret hacimlerini artırma ve hedef kitlelerini genişletme imkanı bulabilecek.