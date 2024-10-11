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Trabzon'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Trabzon'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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TRABZON'da İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz (12), derste fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

TRABZON'da İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz (12), derste fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz, hayatını kaybetti.

Olay, dün Bahçecik Mahallesi'ndeki Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun 5'inci sınıf öğrencilerinden Elif Ebrar Yılmaz, derste öğretmeninin verdiği soruyu tahtaya kalkarak çözdükten sonra otururken fenalık geçirdi. Yılmaz'ın hareket etmediğini fark eden arkadaşları, durumu öğretmene bildirdi. Yılmaz'a ilk müdahaleyi, sınıfta öğretmeni yaptı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Elif Ebrar Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif Ebrar Yılmaz'ın cenazesi, Tonya ilçesinde toprağa verilirken; Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu da sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Okulumuzun 5'inci sınıfında eğitim öğretime devam eden Elif Ebrar Yılmaz adlı öğrencimiz 6'ncı saat ders esnasında rahatsızlandı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Cenabıhakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İlim tahsili esnasında şehit olan kıymetli evladımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, eğitim camiamıza sabırlar dileriz. Zor bir imtihan; bizler inanan insanlarız. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kalp Krizi Trabzon

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