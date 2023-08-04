Isparta'da bir asrı devirerek sağlıklı bir şekilde 110 yaşına ulaşan Aliye Kavak'ı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen evinde ziyaret etti. Başdeğirmen çifti, Aliye Kavak'la hoş bir sohbet gerçekleştirdi ve onun hayır duasını aldı.

110 yaşındaki Aliye nine yıllara meydan okuyor

Ağzından dökülen dualara el açıp amin dediler

ISPARTA - Isparta'da bir asrı devirerek sağlıklı bir şekilde 110 yaşına ulaşan Aliye Kavak'ı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen evinde ziyaret etti.

Isparta'nın merkeze bağlı Sidre Mahallesi'nde yaşayan 110 yaşındaki Aliye Kavak yaşadığı evde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile bir araya geldi. Oğlu Veyis Kavak'la birlikte yaşayan 1913 doğumlu 110 yaşındaki Aliye Kavak'ı ziyaret eden Başdeğirmen çifti, kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştirdi, onun hayır duasını aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aliye Kavak'ın yaş itibariyle bir asrı geçtiğini belirterek, "Allah sizlere hayırlı ömürler nasip etsin. Allah size çok güzel bir ömür vermiş. Ne güzel sağlıklı bir şekilde bu yaşa gelebilmişsiniz. Allah herkese böyle ömürler nasip etsin. Sidre Mahallesi'nde en yaşlı 110 yaşındaki teyzemizle beraberiz. Teyzemizi ziyarete geldik, elini öptük duasını aldık. Teyzemize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. Ziyaretten duyduğu mutluluğunu ifade eden Aliye Kavak, "Allah bin kere razı olsun. Allah yokluk göstermesin. Cenabı Allah hastalara şifalar versin. Rabbim veren de o alan da o. Bin kere şükür. Allah doğru yoldan şaşırtmasın" şeklinde konuştu. Başkan Başdeğirmen, "Aliye teyzemiz yaşlandım diyor, suyu, ekmeği kızımdan, oğlumdan isterken ayıp oluyor, utanıyorum diyor. Bu yaşta bunu düşünüyor. Teyzemizin asaleti yeter" ifadelerinde bulundu.

Aliye Kavak'ın oğlu Veyis Kavak, babasının 8 yıl önce vefat ettiğini, annesinin de 8 yıldır kendisinin yanında yaşadığını söyledi. Kavak, "Annemize evlatlık vazifemizi yapıyoruz. Annemizin hayır duasını alacağız inşallah" dedi. Kavak, annesinin kendi işlerini kendisinin gördüğünü ifade ederek, "Eşim ve gelinimizle birlikte annemize bakıyoruz. Aklı fikri yerinde. Her zaman oğlum 'kazan da ye, kimseye muhtaç olma oğlum, hem dünyada hem ahirette' diyerek hayır duasında bulunur" dedi.