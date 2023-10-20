106 yaşındaki Binnaz Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılında ziyaret edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Serik Kaymakamı Cemal Şahin tarafından evinde ziyaret edildi. Ziyarete Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ile Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz da katıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Serik Kaymakamı Cemal Şahin tarafından evinde ziyaret edildi.

Kaymakam Şahin'in, Orta Mahalle'de oğlu Bahattin ve gelini Fadime Yılmaz ile yaşadığı evde Yılmaz'a gerçekleştirdiği ziyarete, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ile Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz da eşlik etti.

Serik Kaymakamı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında ilçedeki 100 yıllık çınarları ziyaret ettiklerini söyledi.

Yılmaz'ın 1917 doğumlu olduğunu bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Binnaz teyzemiz 106 yaşına sıhhatli bir şekilde gelmiş. Hala ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Ağzı dualı bir teyzemiz. Zaman zaman bizde gelerek kendisini ziyaret ediyoruz. Duasını alıyoruz. Kendisi bu konuda çok iddialı. Benim dualarım çok makbul olur diyor. Allah bizleri dua edenlerimizden geri bırakmasın. Onları başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar bu memlekete bir sürü hayırlı evlatlar verdiler. Oğlu ve gelini teyzemize çok iyi bakıyor. Bu da iyi bir evlat örneği ve ayrı bir fedakarlık."

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Binnaz Yılmaz da "Allah sizlerden razı olsun, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaymakam Şahin, ziyaretin sonunda Yılmaz'a Türk bayrağı hediye etti.