106 Kişi Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

15 Temmuz döneminde deniz ve havuzlara giren 106 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, son 1,5 ayda 106 kişinin boğulma vakalarında hayatını kaybetmesiyle rekor kırıldı. Boğulan kişilerin 44'ü turistti. Kontrol edilen plajlardan birinde cankurtaran ve ilk yardım malzemeleri bulunmaması tespit edildi. Ülkede, 1 Haziran-15 Ağustos 2022'de 196 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.