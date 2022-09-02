100 yaşındaki teyze, kızının kaç yaşında olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı

100 yaşındaki bir teyze ile kızının diyaloğu sosyal medyada viral oldu. Kızının "77 yaşındayım" sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın, "Yok 15" diye cevap verdi. Kızı ise, "Öyle ya, senden sadece 22 yaş küçüğüm" dedi. Yeniden söze giren kadının "Demek o kadar yaşadın" sözleri ise herkesi kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada yayınlanan bir video, samimi ve içten olması nedeniyle kısa süre içerisinde viral oldu. Videodaki anne-kızın yaşlarıyla ilgili güldüren diyalogları yer alıyor.

"BEN 77 YAŞINDAYIM"

Kadın, yaşlılık nedeniyle unutkanlığı olan annesine "Ben şu anda 77 yaşındayım" dedi. Kızının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın ise, "Yok 15" diye cevap verdi. Kızı ise, "Öyle ya, senden sadece 22 yaş küçüğüm" dedi. Yeniden söze giren kadının "Demek o kadar yaşadın" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.

VİDEOYA YORUM VE BEĞENİ YAĞIYOR

İkilinin videosu, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, anne ve kız için "Allah daha uzun ömür versin" dileğinde bulundu.