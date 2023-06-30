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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Yaşam Haberleri

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 97. yıl dönümü, Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında mavi bayrak töreni, denize çelenk bırakılması ve geleneksel yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca, vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sağlanacak.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 97. yıl dönümü, Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, 18.00'de Öğretmenler Mahallesi'nde yapılacak mavi bayrak töreni ile başlayacak. 18.30'da İskele Yat Limanı'nda denize çelenk bırakılması ile devam edecek programda, 50 ve 100 metre serbest stil yüzme, denizde ördek yakalama ve yağlı direkte bayrak kapma yarışı gibi geleneksel 1 Temmuz yarışmaları da yapılacak. Yarışamalara katılmak isteyen vatandaşlar, 17.00 ve 18.00 saatleri arasında kimlikleri ile birlikte hakem kuruluna kayıtlarını yaptırabilecekler.

Burhaniye Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın hazırladığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programlarına gitmek isteyen vatandaşlar için de saat 17.00'de Belediye Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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