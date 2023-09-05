1 Kişinin Öldüğü, 14 Kişinin Kurtulduğu Selde Kaybolan Asel Bebek, Aranıyor

1)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 14 KİŞİNİN KURTULDUĞU SELDE KAYBOLAN ASEL BEBEK, ARANIYOR

AKSARAY'da sele kapılan otomobildeki 2 çocuk annesi Gülseren En'in (53) öldüğü, diğer araçlardaki 14 kişinin kurtulduktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı selde, annesinin kucağından kayıp akıntıda kaybolan 3 aylık Asel bebek henüz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, selin oluşturduğu afetin boyutu da ortaya çıktı.

Kentte önceki akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sel etkili oldu, bir akaryakıt istasyonunun önündeki yol yarıldı. Kent merkezinden Gücünkaya köyüne giden Çapan En (53) ve eşi 2 çocuk annesi Gülseren En'in içinde bulunduğu otomobil yarılan yoldaki suyun akıntısına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla Çapan En, sağ olarak kurtuldu. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinden çıkamayan ve yaşamını yitiren eşi Gülseren En'in cansız bedeni de bulunduğu yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Gülseren En'in cenazesi Gücünkaya köyünde topraga verildi. Çapan En'in dışında son anda selden kurtulan diğer araçlardaki 13 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ASEL BEBEK'İN BULUNMASI İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

'NASIL İNDİK, HATIRLAMIYORUM'

Hastaneye kaldırılan Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın sürüklenen araçlarından kendi imkanlarıyla kurtulurken, Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık Asel adını verdikleri bebeklerinin düşüp, akıntıda kaybolduğu belirlendi. Bunun üzerine 150 kişilik ekip, saat 06.00 sıralarına kadar arama yaptı ancak minik Asel'in izine rastlamadı.

Selden kurtulan baba Nafiz Balcan da kızının arama çalışmalarını olay yerinde yakınları ile takip ediyor. Eşinin Güzelyurt ilçesinde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine dönüşte sele yakalandıklarını anlatan tesisatçı Nafiz Balcan, "Yol yarılınca araba ile durduk, bekliyorduk. O sırada sel gelip, arabayı götürdü. Eşim ile araçtan indik. Nasıl indik, kurtulduk, hatırlamıyorum. O sırada eşimin kucağındaki kızım da kayıp düşmüş. İnşallah bulunur" dedi.

VALİ KUMBUZOĞLU: 10 KİLIOMETRELİMK ALANI DİDİK DİDİK ARIYORUZ

Kireçlik mevkisindeki Ulu ırmakta dalgıçlarla yapılan aramalarda şu ana kadar Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Kumbuzluoğlu, "Asel bebeğimizi aramaya devam ediyoruz. Tüm güvenlik güçlerimiz burada. Arama kurtarma ekiplerimiz burada. Devlet burada. Valiliğimiz burada. Bütün belediye çalışanlarımız, tüm teknik ekiplerimizle buradayız. Sivil toplum kuruluşlarında çok büyük desteği var. Allah onlardan razı olsun. Şu anda gördüğünüz alanda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çok zor bir süreç. Balçıklı bir sel felaketi olduğu için arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ama ekiplerimiz bu konuda son derece deneyimli ve güçlü, tecrübeli. Dolayısıyla bu 10 kilometrelik alanı didik didik arıyoruz. Belki biraz daha uzatma imkanı olacak duruma göre. Arkadaşlarımızın teknik raporlarına göre bu süreci daha da uzatacağız. O yüzden sabırla ve ümitle Asel bebeğimize inşallah kavuşmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman biz ailesine de bilgi veriyoruz. Çalışmalara sürekli devam ediyoruz. Nöbetleşe çalışılıyor zaten. Arama kurtarma ekibini çok daha geniş tuttuk. Yorulan arkadaş varsa hemen değiştiriyoruz. Dikkati zayıflayan arkadaşımız varsa hemen değiştiriyoruz. Dolayısıyla geniş bir ekiple şu anda biz arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız." dedi.

Çalışmaları takip eden Asel'in ailesi, Vali Kumbuzoğlu'na, çalışmalarda aksaklıklar olduğunu, yavaş ilerlediğini öne sürerek şikayette bulundu. Vali Kumbuzoğlu ise ekiplerin sahada olduğunu, yorulan, dikkati dağılan ekipleri değiştirdiklerini söyledi.

ASEL BEBEK ARAÇTA DA YOK

Nazif ile Hayriye Balcan çiftinin selde sürüklenen otomobili ise 3 kilometre ileride balçığa saplanmış halde bulundu. İş makinesiyle kurtarılan araçta yapılan aramada, Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmaları sürüyor.