1 kilo 712 gramlık domatesi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

BİLECİK - Bilecik'te hobi amaçlı kurduğu serada Bulgaristan'dan getirdiği ata tohumuyla organik sebze yetiştiren Mesut Kolay bu yıl 1 kilo 712 gramlık domatesi üretirken hedefinin seneye 2 kiloluk domates yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde tarlasına kendi imkanlarıyla hobi amaçlı 300 metrekarelik sera kuran Mesut Kolay, Bulgaristan'dan 9 yıl önce getirdiği ata tohumlarıyla organik sebze yetiştiriyor. Serasında domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber yetiştiren Mesut Kolay yetiştirdiği sebzelerin tohumlarından her yıl yeni fideler üretirken, serasında ve tarlasında hiçbir zaman suni gübre kullanmadığını sebzelerinde doğal hayvan gübresi kullandığını belirtti. Kolay, "Geçen yıl 1 kilo 500 gramlık domates yetiştirdim. Bu yıl nasip olursa 1 kilo 712 gramlık domates yetiştirdim. Seneye hedefim 2 kiloluk bir domates" dedi.