1 gün boyunca kuyuda mahsur kalan inek böyle kurtarıldı

SAMSUN Samsun'da 1 gün boyunca su kuyusunda mahsur kalan ineği gören köylüler, ineği düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim ettiler.

Terme ilçesi Sarıyazı mevkiinde bir inek su kuyusu içerisine düştü. Merada gezinen 3 kişi, su kuyusundaki ve bitkin haldeki ineği fark etti. İneğe son derece nazik bir dille yaklaşan vatandaşlar boynuzlarından tuttukları ineği güçlükle de olsa kuyudan çıkartmayı bildiler.

Merada gezinirken su kuyusundaki ineği fark ettiklerini ifade eden vatandaşlar, kurtardıkları ineği daha sonra da sahibine teslim ettiklerini söylediler.