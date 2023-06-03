03 Haziran 2023 Trt1 Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
03 Haziran 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
02:30 Kalk Gidelim
03:40 Seksenler
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Ege'nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek
11:50 Gönül Dağı
15:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı