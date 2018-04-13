Yaşam Vadisi'nde Mini Golf Zamanı

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etabı'nda bu kez Mini Golf Sahası hazırlandı. Hafta içi ve hafta sonu 13.00 - 19.00 arasında açık olan Mini Golf sahası, Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından profesyonel eğitmenlerle hizmet vermeye başladı.

İstanbul gibi büyük bir şehirde yoğun stres ve yorgunluk arasında nefes almayı, yeşille buluşup eğlenceli vakit geçirmeyi özleyenler için tasarlanan Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde Mini Golf Sahası vatandaşların kullanımına açıldı. Her türlü sporun ulaşılabilir olacağı Vadide, misafirlerin keyifli vakit geçirebilecekleri Mini Golf sahasını kullanmak isteyen vatandaşlar profesyonel golf antrenörü ile çalışabiliyorlar.

MİNİ GOLF SAHASINDA PROFESYONEL DESTEK

İlçe genelinde birbirinden farklı spor aktiviteleri düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, popüler spor aktivitelerinden olan golfü de halkla buluşturdu. Her yaştan vatandaşın ücretsiz faydalanabildiği Mini Golf alanında 5 yaş ve üzeri çocuklar aile büyüklerinden 1 kişiyle oyun alanını kullanabiliyor. Bir kişinin maksimum oyun süresinin 20 dakika olduğu sahaya tek seferde toplam 6 kişi alınıyor. Sahanın kullanımı için vatandaşların T.C. Kimlikleri ile alanda kayıt oluşturmaları gerekmekte. Görevlilerden golf sopası ve topu temin edebilen vatandaşlar dilerse, görevli antrenörden golf hakkında teorik ve pratik eğitimler alabiliyor. Ayrıca küçük misafirler dilerse kendi plastik golf sopası ve topuyla alanı kullanabiliyorlar.

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede golf eğitimi almak isteyen çocuklar için 2018 Yaz Spor Okulları'nda profesyonel eğitmenler eşliğinde Golf dersi vermeyi planlıyor.