07.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:59

İSTANBUL(İHA) – 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en büyük kent içi parklarından birisi olan Yaşam Vadisi denizle buluşmaya hazırlanıyor. Beylikdüzü Belediyesi 444 bin metrekaresi kazandırılan 1. ve 2. etapların ardından 148 bin metrekarelik alana sahip 3. etabı hizmete açmak için çalışmalarına devam ediyor.



2017 yılında açılan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü'nün nefesi olan Yaşam Vadisi'nin yeni etaplarının Beylikdüzü halkının hizmetine açılması adına çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 250 bin metrekarelik alana sahip 1. Etap'tan Kuştepe Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Enver Adakan Caddesi kesişimi arasında kalan yaklaşık 194 bin metrekarelik alana sahip olan Yaşam Vadisi 2. Etap ile Vira Kavşağına kadar olan 148 bin metrekarelik 3. Etabı takiben açılacak diğer etaplarla Beylikdüzü yeşil alan hedefine yaklaşacak. Beylikdüzü halkı için doğal kullanım alanlarını artırmayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi'nin şu an yürüttüğü 3.etap çalışmaların yanı sıra devam eden etaplarda çalışmalar sonucunda Yaşam Vadisi, Beylikdüzü halkını denizle buluşturacak. Yaşam Vadisi'nin 4. ve 5. etabını kapsayan çalışmalar sonucunda denize cephe yakasıyla buluşturarak proje tamamlamış olacak.



32 bin metrekarelik alan ile Türkiye'nin en büyük pati parkı



Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yaşam Vadisi 3. Etap çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 3.etapta 82 bin metrekarelik çim ve bitkisel alanın yanı sıra 7 bin metre yürüyüş yolu ve 4 bin metreye yakın bisiklet yolu bulunacak. Vadi içerisinde bitki tünelleri, süs elması bahçesi, zen bahçesi, leylak bahçesi, sessiz bahçe gibi konseptli yeşil alan tasarımları ile görsel peyzaj alanları yaratılırken seyir terasları, çim amfiler ve oturma locaları ile de ilçe halkının keyifle, günün yorgunluğunu atacağı alanlar tasarlanıyor. Vadi içerisinde aynı zamanda Aydınlatma Meydanı ve 4 Eylül Yolu ve Sivas Kongre Meydanı gibi konsept meydanlar, çeşitli yaş gruplarına hitap eden modern temalı açık ve kapalı oyun alanları, macera parkuru ve skate park gibi çeşitli alanlar da bulunacak. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve yakın çevresinde bulunan 32 bin metrekarelik alan ile Türkiye'nin en büyük pati parkı ve serbest köpek gezinti alanı ile belediye, ilçenin patili dostlarını da unutmayacak.



Çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği meydanlar



Yaşam Vadisi'nin devam eden etaplarında ise düzenlemelerin başlayabilmesi adına Kavaklı Deresinin Yaşam Vadisi 4. ve 5. Etaplarını kapsayan bölümünde yatak tanzimi ve dere bandının bazı kısımlarında genişletme çalışmaları sürüyor. Islah çalışmalarının sonunda peyzaj çalışmalarının başlayacağı alanda; çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği meydanlar, geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak mekan ile birlikte tasarlanan sanat geçidi, açık sergi alanı, kütüphane, sanat atölyeleri ve heykel alanları oluşturulacak. Vadi içerisinde Bambu bahçesi, Vişne bahçesi, Ortanca bahçesi, Sofora bahçesi, Süs armudu bahçesi, Hamaklı okuma bahçesi, Lale bahçesi, Yoga bahçesi, Ilgın bahçesi, Kocayemiş bahçesi gibi konseptli peyzaj alanı tasarımları ile ilçe halkı yeşilin bin bir tonuyla buluşmaya devam edecek.



5. Etap denizle buluşma noktası olacak



Doğa, gökyüzü ve ekolojiye ilgi duyanlar için ışık tarlası, gökyüzü izleme teleskopları ve botanik atölyesi tasarımlarının yer aldığı proje etkinlik alanlarının yanı sıra her yaş grubuna hitap eden temalı oyun alanları ile satranç ve dama alanı da bulunacak. Vatandaşların ortak buluşma noktası olan Vadinin denizle buluşan noktasında soğuk piknik alanı, yeşil teraslar, amfi tiyatro, gölet, iskele, bitki gösterim alanları ile dış mekan rekreasyon alanları da bulunacak. Yaklaşık 155 bin metrekarelik alanıyla Vira Kavşağı ile Marmara Caddesi arasında kalan 4.etap ve yaklaşık 78 bin metrekarelik alanıyla Marmara Caddesi'nden başlayacak olan 5. Etap denizle buluşma noktası olacak. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi etaplarının tamamlanması ile Beylikdüzü denizle buluşarak deniz kesintisiz ve aktif bir şekilde halkın hizmetine sunulacak.



Belediye Başkanı Çalık, "Dünyada yeşilde 5. mutlulukta ise 1. sırada olmayı hedefliyoruz"



Yaşam Vadisi'nin yapım aşamasında olan etaplarında yerinde incelemeler gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha mutlu, daha özgür ve daha yeşil bir Beylikdüzü hayaliyle yol yürüdüklerini belirterek, "Yaşam Vadisi'nin ilk etaplarıyla hayallerimizi gerçekleştirmenin ve paylaşmanın mutluluğunu da gururunu da beraberce yaşadık. Şimdi yeni dönemde, Yaşam Vadisini yeni etaplarıyla denizle buluşturacağız. 1 milyon 200 bin m² alanla dünyada yeşilde 5. sırada, mutlulukta ise 1. sırada olmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA