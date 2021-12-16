Yaşam Sürdükçe İhtiyaç ve Talepler Devam Edecek

KUMLUCA, ANTALYA (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Kumluca Muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında toplantı gerçekleştirdi. Yaşam devam ettikçe vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin değişerek devam ettiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, bu sorunları muhtarlarla birlikte koordineli çalışmalarla çözeceklerini ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı, Kumluca İlçesine gerçekleştirmiş olduğu çalışma ziyaretinde bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Vali Yazıcı'ya Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Yaşam devam ettikçe vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerinin değişerek devam edeceğini söyleyen Vali Yazıcı, bu istek ve taleplere cevap verebilmek adına şehrin tüm paydaşları olarak koordineli bir şekilde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızla İlgili Sorumluluğunuzu Hatırlatmak İstiyorum

Muhtarlık müessesesinin insan ve hizmet odaklı anlayışla son yıllarda gelişme kat ettiğine değinen Vali Yazıcı; "Muhtarlarımız, vatandaş ile devlet arasında köprü görevi görüyor. Kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Bu sebeple buradan sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mahallenizde zor durumda bulunan ihtiyaç sahipleri kimselerle ilgili sorumluluğunuzu hatırlatmak istiyorum. Devlet olarak geçmişten günümüze bütün Türk Devletleri ve yöneticileri, ihtiyaç sahibi olan insanlara merhamet göstermiştir. Onlara yardım elimizi uzatmak bizlerin asli ve birinci vazifemizdir. Mahallenizde zor durumda olan, devletin yardımına muhtaç olan kişileri lütfen bize bildirin. Eğer bunu bize bildirmiyorsanız bunun vebali sizindir. 2 milyon 500 bin kişi yaşıyor bu şehirde. Hepsine bizim yetişmemiz mümkün değil. Muhtar arkadaşlarımız olarak bu tür zor durumdaki vatandaşlarımızı Kaymakamlığa, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne veya Belediyeye mutlaka bildirmenizi istiyorum. Birinci işiniz devletin şefkat ve merhametine, devletin yardımına ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bize bildirmenizdir. " İfadelerini kullandı.

Sıkıntı, Şikayet ve Taleplerinizi Dinlemek İçin Buradayım

Vali Yazıcı, muhtarların devlet için önemine vurgu yaparak konuşmasına şöyle devam etti: "Sizler mahallelerinizde ki sorunları, belediyelere, kurum ve kuruluşlara taşıyarak devlet ve vatandaş arasında önemli bir aracı görevi görüyorsunuz. Mahallenizin yaşam standartlarını yükseltmek için vatandaşlarımız sizleri seçtiler. Size bir sorumluluk yükledirler. Bu çok onurlu bir sorumluluk. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Vatandaşlarımıza yapacağımız her türlü kolaylık bizler için büyük onurdur. Sizin sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için muhtarlarımızın düşüncelerine önem veriyoruz. "

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyip not alan Vali Yazıcı, vatandaşların sorunlarının çözümünde önemli bir görev üstlenen muhtarlarla bir araya gelmeye devam edeceğini dile getirdi. Yaşam Sürdükçe İhtiyaç ve Talepler Devam Edecek 01 Yaşam Sürdükçe İhtiyaç ve Talepler Devam Edecek 02 Yaşam Sürdükçe İhtiyaç ve Talepler Devam Edecek 03 Yaşam Sürdükçe İhtiyaç ve Talepler Devam Edecek 04

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