Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı - Haberler
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Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki yaşam parkına dadanan hırsızların kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki yaşam parkına dadanan hırsızların kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde yer alan yaşam parkında meydana geldi. Parkın içerisinde bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve, elektrik panosu ve klozeti çaldı. Para karşılığı olan her şeyi çalan hırsızların ardından bina adeta harabeye döndü. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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