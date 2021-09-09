Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş

Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Merve Arık'ın (10) ağabeyi Ömür Arık'ın da 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

MUĞLA'da kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Merve Arık'ın (10) ağabeyi Ömür Arık'ın da 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Yatağan'a 21 kilometre mesafedeki kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık, öğle saatlerinde kızı Merve'yi okul üniforması almak için ilçe merkezine götürdü. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin kazanın ardından gözaltına aldığı kamyonet sürücüsü U.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

OĞLU KAZADA ÖLDÜ, EŞİ BOĞULDU

Tedavisi süren kızından gelecek güzel bir haber bekleyen Yusuf Arık'ın (60), 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu ortaya çıktı.


Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş
Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş
Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş
Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş
Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Umut Meraş Ünal Karaman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:45:54. #1.16#

title