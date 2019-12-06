Yaşam koçunun otizmli çocuğu darbetmesine ilişkin dava

06.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:12

Kadıköy'de, yaşam koçluğu yaptığı otizmli çocuğu darbettiği ileri sürülen Uğur D'nin, "kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Uğur D. katılmadı. Duruşmada B.Ö'nün annesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan B.Ö'nün ailesinin avukatı Gökmen Yeşil, davanın "kasten basit yaralama" suçundan açıldığını, aslında "eziyet" suçu kapsamında kaldığını savundu.

Avukat Yeşil, "Suçun 'kasten basit yaralama' olarak nitelendirilmesi maalesef bu vehametli bir suçun ve failin aklanması sonucunu doğurma tehlikesi taşır. Üstelik 'eziyet' suçu nitelikli hal taşımaktadır. Olayın yaşandığı spor salonunun yetkilileri dinlendiğinde mağdur çocuğa uygulanan şiddetin sistematik olduğu anlaşılacaktır." dedi.

Sanığın 4 aydır ifade vermekten kaçtığını savunan avukat Yeşil, kaçma şüphesinin bulunduğunu bu nedenle tutuklanmasına yönelik karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Okay Özer de müvekkilinin şiddete yönelik bir eyleminin bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, alınan beyanların ardından duruşmayı erteledi.

Öte yandan spor salonundaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, çocuğun yaşam koçu tarafından spor salonunun giyinme odasında darbedildiği anlar yer alıyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2009 doğumlu ve otizmli B.Ö'nün tedavisi ve eğitimine yardımcı olması için ailesi tarafından yaşam koçu Uğur D'ye teslim edildiği anlatılıyor. Şüphelinin de B.Ö'yü Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonuna götürdüğü ifade edilen iddianamede, olay tarihi olan 30 Mayıs 2018'de spor salonu yetkililerince mağdur çocuğun ailesinin arandığı belirtiliyor.

Yetkililerin çocuğun Uğur D. tarafından darbedildiği bilgisini aktarmaları üzerine ailenin şikayetçi olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, şüpheli Uğur D. hakkında, "kasten basit yaralama" suçundan 8 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA