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Yaşam koçundan korona günleri tavsiyesi

Profesyonel Yaşam Koçu Gonca Erdem, korona virüsü nedeniyle evlerinde kalmayı tercih eden ve sıkılan kişilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

09.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:33
Yaşam koçundan korona günleri tavsiyesi

Profesyonel Yaşam Koçu Gonca Erdem, korona virüsü nedeniyle evlerinde kalmayı tercih eden ve sıkılan kişilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Bu durumun sadece geçici bir süreliğine yaşandığını ifade eden Gonca Erdem "Unutmayın evimizdeyiz, sağlıklıyız ve sevdiklerimiz yanımızda. İlginizi uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadıklarınıza yöneltin. Yaşadığımız bu olumsuz süreci düşünmediğinizde daha az yorulduğunuzu ve daha fazla mutlu olduğunuzu göreceksiniz"dedi.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü nedeniyle evlerinde kalanlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Yaşam Koçu Gonca Erdem "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde, daha öncesinde birbirimizden ne kadar uzaklaştığımızı fark ettik ve evde kalmanın aslında bu süreçte en koruyucu önlem olmasından dolayı aynı evde yaşadığımız aile bireylerine daha çok zaman ayırmaya başladık ve evde birbirimizin farkına vardık. Maalesef bu felaket başımıza gelmeden önce doymayan, hep daha fazlasını isteyen, şükretmeyen bir toplum olduğumuzun farkında bile değildik. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu çok acı bir şekilde öğrendik. En büyük zenginliğimizin sağlığımız olduğunun farkına vardık"dedi.

"Kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık olarak görmeyin"

Bu süreci kendi lehimize çevirmenin yine insanların kendi ellerinde olduğuna dikkat çeken yaşam koçu Erdem "Kendi iç dünyamıza dönerek kendi kendimizi motive etmek için bu bir fırsat. Kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık olarak görmeyin. Güçlü yönlerinize odaklanın. Hepimiz bir koşturma içerisindeyiz, gün içerisinde içimizde birikenleri boşaltabilmek için kendimize en iyi gelen şeyi bulup ruhumuzu dinlendirmeliyiz. Her şey bir gün elbet yoluna girecek bu zor zamanları atlatacağız. Hiç bir şey kalıcı değil. Eğer kurallara uyup tedbirli davranırsak biz yine eskisi gibi sevdiklerimizle birlikte olacağız. Bu durum sadece geçici bir durum bunu asla unutmayacağız. Unutmayın evimizdeyiz, sağlıklıyız ve sevdiklerimiz yanımızda. İlginizi uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadıklarınıza yöneltin. Kitap okuyamamaktan mı yakınıyorsunuz işte size fırsat. Bol bol okuyun. Mesela uzaktaki yakınlarınızla görüntülü görüşün, çevrenizdeki yaşlı büyüklerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışın elinizden geldiğince"şeklinde konuştu.

"Sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlardan uzak durun"

Sosyal Medyada yayınlanan olumsuz yazılardan ve haberlerden uzak kalınması gerektiğine vurgu yapan Gonca Erdem "Unutmayın olumsuz ne kadar haber izlersek o kadar enerjimiz düşer. Arkadaşlarınızla ve ailenizle virüs hakkında olumsuz konuşarak birbirinizi etkilemeyin. Çocuklarınızın yanında bu konu hakkında çok fazla konuşmayın. Sadece yaşına uygun şekilde kısaca bilgi verin. Her gün güne başlarken olumlu şeyler düşünerek başlayın. Emin olun yaşadığımız bu olumsuz süreci düşünmediğiniz de daha az yorulduğunuzu ve daha fazla mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Şunu bilmemiz gerekir ki güçlük kolaylıkla beraberdir"dedi.

Evde uyulması gereken 4 E kuralı

Yaşam Koçu Gonca Erdem evde mutlaka uyulması gereken '4E' kuralına işaret ederek "Korona virüsü için panik olmayalım. Tedbirlerimizi alalım, kurallara uyalım. Hijyene dikkat edelim. Kendimizi ve çevremizi bu virüsten korumak istiyorsak evde kalalım. ve Sağlık Çalışanlarını düşünelim. Bizler sevdiklerimizle beraberiz onlar sevdiklerinden ayrı. Kimler için? Bizler için. Sokakları mecburen çalışmak zorunda olan çalışanlarımıza bırakalım. Tekrar söylüyorum bizler lütfen evde kalalım. Şimdi size tavsiyem evde uygulamanız gereken '4 E' kuralına uyun. Evde kal, Ellerini yıka, Ertele, Endişelenme. Unutmayın; can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir"şeklinde sözlerini tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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