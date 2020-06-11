YAŞAM KOÇLARI, FETÖ ÜYELERİNE 'OPERASYON TERAPİSİ' UYGULUYORMUŞ ADANA merkezli 3 ilde dün şafak vakti yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi 54 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 3 ilde dün şafak vakti yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi 54 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, M.E.Ç.'ye ait mimarlık ofisinde, örgütün finans planlamalarının yapıldığı, örgüt üyelerinin operasyon korkularını yenmeleri ve örgüte yeni üye sağlanması için hazırlanmış terapi merkezi olduğu da ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli 3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında görevden ihraç edilmiş polis ve iş adamlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte gönderilmek üzere toplandığı değerlendirilen 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro, 5 bin 350 TL nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN 'TERAPİ MERKEZİ' ORTAYA ÇIKTIPolisin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde belirlenen bir adrese yaptığı baskında, M.E.Ç.'ye ait mimarlık ofisinin, örgütün finans planlamalarının yapıldığı ve H.İ. ile M.K. isimli yaşam koçlarının örgüt üyelerine terapi uyguladığı üst düzey merkezi olduğu tespit edildi. Yaşam koçlarının, FETÖ üyelerinin operasyon korkularını yenmeleri ve örgütten kopmamaları için "Bu devran böyle gitmez. Devran dönecek ve her şey eskisi gibi olacak" şeklinde terapi uyguladığı, ayrıca örgüte üye kazandırmak için de çalışma yaptıkları iddia edildi.ÖRGÜTÜN KURYESİ DE GÖZALTINA ALINDIÖte yandan yurt dışından ve diğer illerden kuryeler aracılığıyla gelen paraların burada finanse edildiği, örgüt üyelerine nakit ve market kartı halinde ulaştırıldığı da öne sürüldü. Operasyon kapsamında, özel harekat polislerinin evine baskın yaptığı T.S.'nin kuryelik görevi üstlendiği, FETÖ aleyhine ifade verenleri tehditle vazgeçirdiği ve örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA