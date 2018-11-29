Kilis'in Elbeyli ilçesinde emniyet kemerinin önemini anlatmak için "Yaşam Kemeri" broşürleri dağıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde emniyet kemeri kullanımının attırılması, emniyet kemerinin kullanılmadığı zaman oluşan kazalara dikkat çekmek vatandaşların bilinçlendirilmesi için Elbeyli Emniyet Amirliği ekipleri tarafından sürücüleri "Yaşam Kemeri" broşürleri dağıtıldı.

Öte yandan Kilis ve ilçelerinde Emniyet kemeri konusunda sürücüler üzerinde uygulamalar sıklaştırıldı. - KİLİS