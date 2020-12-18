"Yaşam için kısa bir mola"
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"Yaşam için kısa bir mola"

18.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:40

Karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Yolu, Azot Fabrikası önünde Yaşam Tüneli kuruldu.

Karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Yolu, Azot Fabrikası önünde Yaşam Tüneli kuruldu.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında hayata geçirilen Yaşam Tüneli'nde araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılırken, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin videolar izletiliyor.

Trafikte hız, cep telefonu kullanımının etkilerinin de anlatıldığı çadırda vatandaşlara koronavirüsle mücadele alınan tedbirler, maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında da bilgiler veriliyor. - KÜTAHYA

'Yaşam için kısa bir mola'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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