'Yaşam Evi' ihtiyaç sahibi bireylere ve engellilere yuva oluyor
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'Yaşam Evi' ihtiyaç sahibi bireylere ve engellilere yuva oluyor

'Yaşam Evi' ihtiyaç sahibi bireylere ve engellilere yuva oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi, yardıma muhtaç vatandaşlara ve engelli bireylere yuva oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi, yardıma muhtaç vatandaşlara ve engelli bireylere yuva oluyor. İhtiyaçlı bireylerin bir arada bulunduğu bu sıcak ortamda hem tedavileri yapılıyor hem de kişiye özel eğitimler verilerek boş zamanları nitelikli bir hale kavuşturuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yaşam Evi, şehir genelinde ve komşu illerde bakıma muhtaç olduğu gözlemlenen vatandaşların tüten bacası, ailesi oluyor. Kimileri fiziksel engeli, kimileri ruhsal problemli, kimileri de yaşlı olmasının getirdiği sorunları olan vatandaşlar, Yaşam Evi'nde verilen şefkatli hizmetle sıkıntılarını en aza indirgiyor. Ayrıca edindiği tedaviyle normal yaşam koşullarına paralel boyuta getirilen üyelerin, mesleki eğitimlerle bileklerine altın bir bilezik takılarak ekonomik anlamda yaşayacağı sıkıntıların önüne geçiliyor.

Görevlileriyle ve üyeleriyle her birinin büyük bir ailenin ferdi olduğu samimi bir ortam oluşturan Yaşam Evi, aynı zamanda yalnız yaşamaya mahkum kalan üyeler için de ilkleri hayata geçirip doğum günü etkinlikleri, festival havasında geçen anlamlı günler için şenlikler düzenliyor, özel bireylerin motivasyonu böylelikle her daim güçlü tutuluyor. Geniş ve alanında ihtisas sahibi yetkililerin kol kanat gerdiği bu sıcak evin üyeleri, aldıkları tedavinin yanı sıra her geçen gün kurumda elde ettikleri sosyalleşme şansı yakalıyor, yaşadıkları ağır depresif sorunları minilimize ediyor, sosyal refleksleri gün geçtikçe fark edilir derecede normal bir hal alıyor. Yalnızlık problemi şikayetiyle sigara bağımlısı olduğu öğrenilen üyelerin sağlık testlerinin yapılmasının ardından psiko-sosyal eğilimleri yetkililerce tartışılarak stresten uzak, huzurlu bir gündelik zamanın nasıl olması gerektiği konusunda istişareler yapılarak, bağımlılık problemleri ortadan kaldırılıyor.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı da 'Engelsiz Kent Gaziantep' mottosu ve belediyelere örnek niteliği taşıyan hizmet ağıyla hem ulusal hem de küresel anlamda sosyal belediyecilik anlayışında yeni alanlarda hizmetlerine devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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