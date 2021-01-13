Yaşam Destek Projesi, ihtiyaç sahiplerinin eli kolu oldu
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Yaşam Destek Projesi, ihtiyaç sahiplerinin eli kolu oldu

13.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:19
Yaşam Destek Projesi, ihtiyaç sahiplerinin eli kolu oldu

Bağcılar Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı "Yaşama Destek Projesi", baş dönmesi ve el uyuşukluğu rahatsızlığı olduğu için evlerinde temizlik yapamayan Karademir ailesine çare oldu.

Bağcılar Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı "Yaşama Destek Projesi", baş dönmesi ve el uyuşukluğu rahatsızlığı olduğu için evlerinde temizlik yapamayan Karademir ailesine çare oldu. Yalnız yaşayan çiftin evi her ay belediye ekipleri tarafından baştan aşağı detaylı bir şekilde hem temizleniyor hem de virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Sosyal belediyecilik adına 2011 yılında Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yaşama Destek Projesi kapsamında yardıma muhtaç kişilere yönelik gerçekleştirilen temizlik hizmetine devam ediliyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin aracılığıyla tespit edilen kimsesiz, düşkün ve ihtiyaç sahibi 400 aileden biri de Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Karademir ailesi.

"ONLAR ARTIK BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

72 yaşındaki Adil Karademir ve eşi Hanife Karademir, 40 yıllık Bağcılarlı, 10 yıl önce ortaya çıkan rahatsızlıkları nedeniyle ev işlerini tam olarak yapamayan Karademir çiftinin her ay evi Bağcılar Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Vücudunda 7 platin olduğunu ve kan pıhtılaşması rahatsızlığı olduğunu belirten Hanife Karademir, "Eskiden hiç yorulmazdım. Her yeri temizlerdim. Şimdi bütün vücudum ağrıyor. Ellerim de uyuştuğu için artık ev işlerini yapamıyorum. Belediyenin gönderdiği görevliler çok güzel çalışıyor, evimizi pırıl pırıl ediyorlar. Onlar artık bizim çocuklarımız oldu. Hepsini çok seviyorum" dedi. Şeker ve tansiyon hastası Adil Karademir ise, "Başım çok döndüğü için ayakta durmakta da zorlanıyorum. O yüzden ben de ev işlerinde fazla yardımcı olamıyorum. Bizim durumumuzdakilere desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ederim" dedi.

30 GÜNDE BİR TEKRARLANIYOR

Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, aylık plan doğrultusunda evleri ziyaret ediyor. Süpürmekle işe başlayan ekipler, çamaşırlar ile perdeleri yıkayıp ütülüyor. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oluyor. Bu hayır işi 30 günde bir tekrarlanıyor.


Yaşam Destek Projesi, ihtiyaç sahiplerinin eli kolu oldu
Yaşam Destek Projesi, ihtiyaç sahiplerinin eli kolu oldu
Yaşam Destek Projesi, ihtiyaç sahiplerinin eli kolu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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