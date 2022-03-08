Yaşam Boyu Onur Ödülü Bülent Ersoy'a, En İyi Gezi Programı Belma Belen'e - Haberler

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Yaşam Boyu Onur Ödülü Bülent Ersoy'a, En İyi Gezi Programı Belma Belen'e

Snob Magazin - Magazin
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Yaşam Boyu Onur Ödülü Bülent Ersoy'a, En İyi Gezi Programı Belma Belen'e

Geçtiğimiz akşam düzenlenen bir ödül töreninden Bülent Ersoy "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Ünlü sunucu Belma Belen'de Belma Belen'le Geziyoruz programı ile "Yılın Aktüel Gezi Programı" ödülünü aldı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Belma Belen'le Geziyoruz adlı programın sunucusu Belma Belen aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmada "Bu ödülü tüm üreten emekçi kadınlarımız adına alıyorum. Savaşlar olmasın diyorum. Savaşlarda ölen kadınlarımız çocuklarımız adına alıyorum bu ödülü ve artık savaş olmasın diyorum" dedi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü Bülent Ersoy'a, En İyi Gezi Programı Belma Belen'e

Snob Magazin / Magazin

Belma Belen, Beyaz Tv, Emekçi, Magazin, Haberler

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