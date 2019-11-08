Yasal takip sayısı yüzde 14 arttı

08.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:15

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi raporuna göre, bu yılın ilk 9 ayında bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, yüzde 14 artarak 1 milyon 205 bin kişiye ulaştı.