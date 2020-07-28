"Yasal düzenleme ikinci el oto fiyatlarını dengeler"
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"Yasal düzenleme ikinci el oto fiyatlarını dengeler"

İkinci el araç pazarında, bazı modellerdeki fahiş fiyatlar ve fiyatlardaki dengesizliğin önlenmesi hususunda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nden önemli bir açıklama geldi.

28.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:52

İkinci el araç pazarında, bazı modellerdeki fahiş fiyatlar ve fiyatlardaki dengesizliğin önlenmesi hususunda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden önemli bir açıklama geldi.

İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın, yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlemlendiğine vurgu yapan TÜSED, birçok araç kullanıcısının "araç değer kaybı" konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Bir trafik kazasında kusuru bulunmayan 3'üncü şahıslar, araçlarının hasar görmesi ve sonrasında yapılan onarımlar neticesinde, aracının ikinci el piyasasında kaybetmiş olduğu maddi değeri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesi üzerinden, kusurlu araca ait Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi'nin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinden talep ve tazmin edebiliyor.

"Kaza geçmişi olan her araç için yasal düzenleme getirilmeli"

Geçmişte kaza yapmış söz konusu aracın ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmadığına değinen Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, konu ile ilgili "Kazası olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine kuvvetle sebebiyet veriyor. Fakat araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesi, tüm mağduriyetin önüne geçecektir. İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilerek Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir. Böyle bir yasal düzenleme halinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermekte olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi levhasında kayıtlı ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri değer kaybı tutarının tam, doğru ve eksiksiz olarak tespiti ile tarafların haklarının korunmasının teminatı olacaktır. Konu ile ilgili olarak TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"Yasal düzenleme ikinci el araç pazarına güven getirir"

Erdem ayrıca, yasal düzenleme yapılması durumunda, mutlaka ikinci el araç fiyatlarındaki tutarsızlık ve dalgalanmayı belirli bir oranda engelleyeceğine ve gerçek dışı fiyatların önüne geçileceğinin altını çizdi ve ekledi: "İkinci el araç satışı yapan işletmeler ve araç satın alacak vatandaşlarımız, tarafsız bir tespit raporu ile kendilerini güven altına almış olacak, olası haksız taleplerin önüne geçebileceklerdir. Öte yandan araç ticaretinde suiistimallerin önüne geçilerek işini doğru yapan işletmelere fayda sağlanacak, araç satın alanların da hak ve menfaatleri koruma altına alınacaktır. Bu standartlar otomotiv sektöründeki tüm paydaşların rahat nefes almasını sağlar".

Kaynak: Carmedya.com

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