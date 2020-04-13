Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar
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Konyaaltı, Antalya

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil bandına giriş yasağı hala devam ediyor Yasaktan önce denize girmek için sahile gelenler, şimdi ise sadece uzaktan bakmakla yetindi Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya da, Konyaaltı Sahiline giriş yasağı devam ediyor.

13.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil bandına giriş yasağı hala devam ediyor

Yasaktan önce denize girmek için sahile gelenler, şimdi ise sadece uzaktan bakmakla yetindi

ANTALYA - Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya da, Konyaaltı Sahiline giriş yasağı devam ediyor. Yasaktan önce sahile spor yapmak ve denize girmek için gelen vatandaşlar, şimdi ise sadece bakmakla yetindi. Yaz aylarında binlerce turiste ev sahipliği yapan sahilin boş hali havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağa bazı vatandaşlar uyarken, bazıları ise kabul edilemeyecek sebeplerle yasağı ihlal etmişti. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yasağın kalktığı haftanın ilk günü merkezi noktalarda vatandaş yoğunluğu olmadığı gözlendi.

Gerekli önlemlerin alındığı Konyaaltı Sahil bandında ise giriş yasağı hala devam ediyor. Yasaktan önce spor yapmak, denize girmek ve dinlenmek için sahile gelen vatandaşlar, yasaktan sonra ise sadece denize bakmakla yetindi. Aynı zamanda polis ekipleri de sahilin girişine şerit çekerek, kontrollerine devam ediyor.

Korona virüsünden önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanında da yer yer boşluklar görüldü. Meydandaki durakta otobüs bekleyen Gönül Erol, "Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için alamadıklarımı bugün aldım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Esnafımız ve devletimiz zorluklar içerisinde. Bugünleri el birliğiyle birbirimize destek vererek, bugünleri atlatmaya ümit ediyorum. Çok zorlanmadıkça dışarıya çıkmayalım." dedi.

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar

Kaynak: İHA

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