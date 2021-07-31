Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı
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Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı Belgrad Ormanı'na mangala gelenler geri çevrildi İstanbul'da ormanlık alanlara girişin yasaklanmasının ilk gününde yasaktan haberi olmayanlar orman girişlerinde görevlilerce geri çevrildi.

Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı

Belgrad Ormanı'na mangala gelenler geri çevrildi

İSTANBUL - İstanbul'da ormanlık alanlara girişin yasaklanmasının ilk gününde yasaktan haberi olmayanlar orman girişlerinde görevlilerce geri çevrildi.

Son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından İstanbul Valiliğince kent genelindeki ormanlara girişlere yönelik yeni tedbirler alındı. Valilikçe alınan kararın ardından 30 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'daki ormanlık alanlarda ateş yakmak, mangal, semaver yapmak yasaklandı. Bu bağlamda, bugün Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na mangal yapmaya gelen birçok kişi görevlilerce geri çevrildi. Vatandaşların parkta dolaşmasında, soğuk yiyeceklerle piknik yapmasında herhangi bir sakınca olmadığı da belirtildi. Parkta yürüyüş yapmak, bisiklete binmek isteyenlerin giriş yapmasına izin verildi.

"Toplumda bilincin yerleşmesi gerekiyor"

Dünkü kararı duyduktan sonra bugün öğrenmeye geldim. Semaver, ateş yakmaya izin yok denildi. Bu bizim için daha iyi oldu. Biz buranın yerel halkıyız. Buradaki vatandaşlar olarak buraya İstanbul dışından ve diğer ilçelerden gelenlerin çöplerini topluyoruz. Çöplerinizi bırakmayın desek de bırakıyorlar. Burada günde 8-10 poşet çöp topluyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu bilincin oluşması gerekiyor. Doğa hepimiz için. Güney tarafındaki ormanlarda yangınları görüyoruz ve içimiz yanıyor. Bu yüzden toplumda bu bilincin biraz daha yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı
Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı
Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı
Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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