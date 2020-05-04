Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi, polisi görünce kaçtı

Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi, polisi görünce kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.

Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi, polisi görünce kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yasağın üçüncü gününde sokaklarda maskesiyle gezdi. Bir süre sokakta dolaşan genç, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra polisi gören genç, kaçarak evine döndü.

Kaynak: DHA