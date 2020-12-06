Yasakta Porsuk Çayı'nın keyfini kazlar çıkardı

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında Porsuk Çayı'ndaki kazlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar hayvanlara kaldı. Sokaklarda bulunan kedi ve köpeklerin yanı sıra Porsuk Çayı'ndaki kazlar görsel şov oluşturdu. Çay üzerinde onlarca kaz güneşli havanın tadını çıkardı. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Porsuk Çayı'nın etrafı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Bunu fırsat bilen kazların objektife yansıyan görüntüleri kendisine hayran bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı