Yasakta fabrikalar çalışacak mı? Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı?

Yasakta fabrikalar çalışacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararının alındığı açıklandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Alınan kararlara göre Yasakta fabrikalar çalışacak mı? Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı?

Vaka sayısının istenilen düzeye ulaşmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'dan tam kapanma kararı uygulanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından yasakta fabrikalar çalışacak mı? Tam kapanmada fabrikalar açık mı, kapanacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Vatandaşlar, 'fabrikalar 17 gün tam kapanmada açık mı, kapanacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

YASAKTA FABRİKALAR ÇALIŞACAK MI?

Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir bir açıkladı. Buna göre; "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre; ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.''

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;