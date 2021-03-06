Yasaksız ilk hafta sonundan alışveriş kuyruğu
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Yasaksız ilk hafta sonundan alışveriş kuyruğu

06.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:25
Yasaksız ilk hafta sonundan alışveriş kuyruğu

Eskişehir'de yasaksız ilk hafta sonunda bazı işletmeler önündeki uzun kuyruklar oluştu.

Eskişehir'de yasaksız ilk hafta sonunda bazı işletmeler önündeki uzun kuyruklar oluştu.

Kontrollü normalleşme kapsamında belirlenen risk haritasında, sarı bölgede yer alan Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün ilk defa kalktı. Aylar sonra ilk kez hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Genellikle insanların alışveriş yaptığı gözlemlendi. Bazı işletmeler önünde yoğun insan kalabalığı dikkat çekti. Vatandaşlar alışveriş yapmak için bazı işletmelerin önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Bu görüntüler sosyal mesafe konusunda tedirginlik uyandırdı. - ESKİŞEHİR

Yasaksız ilk hafta sonundan alışveriş kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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