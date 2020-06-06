YASAKSIZ İLK HAFTA SONUNDA BEBEK SAHİLİ DOLDU TAŞTI Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Bebek Sahili'ne akın etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Bebek Sahili'ne akın etti. Sahile gelenler iki ay aranın ardından hafta sonu sahilde yürüyüş ve spor yaparken bir kişi köpekleri ile birlikte boğazda yüzdü.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Bebek Sahili'ne geldi. Buraya gelenler sahilde yürürken, bazıları spor ve yoga yaptı. Bir kişi ise köpekleri ile birlikte boğazda yüzdü.Öte yandan sahile ünlü isimler de geldi. Bebek Sahili'ne gelen Nusret Gökçe yürüyüş ve spor yaptı. Bebekte yol çalışması yapan işçiler Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA