Yasaksız ilk bayram öncesi araç kiralamada tarihi yoğunluk yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasaksız ilk bayram öncesi araç kiralamada tarihi yoğunluk yaşanıyor

Yasaksız ilk bayram öncesi araç kiralamada tarihi yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Yolcu360'ın CEO'su Umut Yıldırım, araç kiralama oranlarında geçen yıla göre yüzde 125 artış yaşandığını bildirdi.

Yolcu360'ın CEO'su Umut Yıldırım, araç kiralama oranlarında geçen yıla göre yüzde 125 artış yaşandığını bildirdi.

Yolcu360'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye salgın dönemindeki ilk yasaksız bayrama hazırlanırken araç kiralama sektöründe tarihi bir yoğunluk yaşanıyor.

Yolcu360 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yolcu360'ın CEO'su Yıldırım, Yolcu360 ekosistemindeki 100 bini aşkın aracın bayram öncesi rezerve edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Araçla seyahat gittikçe popülerleşiyor. Bunun etkisi araç kiralamada hissediliyor. İnsanlarda özgürce seyahat etme duygusunun artması da araç kiralamaya olan yönelimi arttırıyor. Araç kiralamaya olan ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Normalleşme ile birlikte turizm ve araç kiralama sektörünün de birlikte hareketleneceğini ve yasaksız ilk bayramda talebin yüksek olacağını biliyorduk. Ülke çapındaki tedarikçilerimiz, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde filolarına takviyeler yaptılar. Kiralama oranlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 125'lik bir artış yaşandı."

Normalleşme döneminin etkisiyle uzun rotaların tercih edildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bu eğilim, herkesin olduğu yerden çok daha uzaklara gitmek istediğini gösteriyor. İlk defa kiralama yapacak misafirlerimizin oranında da önemli bir artış var. Yolcu360 ekosisteminin sektöre en önemli katma değerlerinden biri de bu artış. Ekosistemimizdeki tüm araçların rezerve edilmiş olması da araç kiralamaya olan güvenin her geçen gün arttığının bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Dünyada herkesin aracı yok, artık almasına da gerek yok diyoruz ve pazardaki araç kiralama alışkanlıklarının değişmesine öncülük ediyoruz. Yaşanan tüm bu yoğun artışla birlikte misafir mutluluğu saplantımızı korumaya da devam ediyoruz. Bu uzun tatil dönemi süresince Türkiye'nin dört bir yanındaki misafirlerimiz, gece gündüz çalışan Ödüllü Misafir Merkezimize ulaşıp istedikleri desteği alabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasaksız ilk bayram öncesi araç kiralamada tarihi yoğunluk yaşanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:59:36. #1.15#

title