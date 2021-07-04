Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı
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Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı

Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme süresi kapsamında yasakların kaldırılmasının ardından hızlanan düğünler, beraberinde gümüş satışlarını da arttırdı.

Eskişehir'de 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme süresi kapsamında yasakların kaldırılmasının ardından hızlanan düğünler, beraberinde gümüş satışlarını da arttırdı.

Pandemi dolayısıyla alınan yasakların birçoğunun 1 Temmuz itibarı ile kaldırılması düğünlerin artmasına neden oldu. Düğün sezonunun hızlı başlaması esnafların yüzünü güldürürken, altın fiyatlarının yüksek olması sebebiyle gümüş ürünlerine rağbet arttı. Altın olarak ortalama 30-40 bin lira olan takı ürünleri gümüş olarak 3-4 bin liraya alınabilirken, bu durumu değerlendiren vatandaşlar gümüşü tercih ediyor.

Eskişehir'de gümüş ürünleri satan Filiz Karaca, "Yasaklar kalktıktan sonra sezon açıldı. Dolayısıyla düğünler de başladı. Altın fiyatlarının yüksek olması sebebiyle beyaz altın kaplama düğün seti, gerdanlıklar talep görüyor. Gerdanlık, alyanslar, 3'lü setler vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. Altın kalitesindeki ürünleri üzeri altın kaplayarak 925 ayar gümüş olarak müşterimize sunuyoruz. Müşteri de bu şekilde daha düşük maliyetle kaliteli fantezi ürünleri alabiliyor. Tabii yasakların kalkması daha çok yeni. Hareketlik var. Ancak ilerleyen günlerde daha çok hareketlik bekliyoruz. Sezonun daha da iyi olmasını ümit ediyoruz. Çünkü düğünler sürekli ertelendiği için bu yaz sezonunda düğünlerin çok olacağı, bunun neticesinde de işte esnafın da canlanacağını düşünüyorum" dedi.

"Altında 30 bin, gümüşte 3 bin"

Yatırım amacı gütmeden sadece düğünlerde kullanmak üzere alınan bir altın setin fiyatı 30-40 bin lira iken, bir gümüş setini sadece 3-4 bin liraya alabileceklerini söyleyen Karaca, "Düğünlerde altın yerine gümüş kullanmak isteyenler çok düşük maliyetle süslenebilir. Yatırım olarak değil de sadece düğün fantezisi için 30-40 bin liradan alınabilecek altın setlerini, gümüş olarak sadece 3-4 bin liraya alabiliyor. Bu da vatandaşın işini görür ve son zamanlarda bunu tercih edenler arttı" diye konuştu.

"Gümüşte yatırım has gümüşle olur, takıda değil"

Artık düğünlerde takı olarak da gümüş alındığını söyleyen Karaca, yatırım amacıyla gümüşten yapılan takı değil, has gümüş alınması gerektiğini söyledi. Filiz Karaca, "Altın daha çok yatırım amacıyla alınıyor. Ama fantezi ürünlerde gümüşe artan rağbet var. Düğünlerde de artık altın yerine gümüş takıları takılabiliyor. Ancak tabii burada önemli olan gümüşü bir yatırım olarak düşünmemesidir. Çünkü işlenmiş gümüş daha sonra altın gibi satılamaz. Yatırım olarak kullanılamaz. Ama eğer gümüş üzerinden yatırım düşünülüyorsa gümüşler has olarak alınması gerekiyor. Çünkü sadece onlar yatırım olarak kullanılabilir. Yani takıya dönüşmemiş hali olacak ki daha sonra satılabilsin" diye uyardı. - ESKİŞEHİR

Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı
Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı
Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı
Yasaksız düğünler gümüş satışını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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