Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 lira ceza kesildi

25.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:17

Aydın Efeler İlçe merkezindeki kent meydanında Pitbull Terrier cinsi köpekleri ile gezmekte olan iki şahıs hakkında yasaklı köpekleri gezdirmekten ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürülüğü ekiplerince yasaklı köpeklere el konulurken yasaklı köpekleri sahiplenip besleyen kişilere de 15 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.



Atatürk kent meydanında iki kişinin yasaklı köpeklerle dolaştığı yolunda ihbar alan Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kent meydanında yaptıkları denetimde iki kişiyi yasaklı köpeklerle yakaladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14.maddesi l bendinde yer alan "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaklanmış bulunmaktadır" maddesi hatırlatılan şahısların ellerindeki köpeklere el konulurken şahıslara yasaya aykırı davranmaktan 15 bin 604 TL de idari para cezası uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yasalarla açıkça sahiplenilmesi yasak olan köpek türleri hakkında vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini kanun ve kurallara uymayanların da ihbar edilmesini istediler. - AYDIN

Kaynak: İHA