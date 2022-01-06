Yasaklı ırk köpeklerini kendi elleriyle teslim ettiler

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 2 vatandaş, yasaklı ırk olan pitbull ve dogo argentino cinsi köpeklerini ekiplere teslim etti.

Sivas'ta yasaklı ırk köpekler sokağa salınırken 2 vatandaş, kendi isteğiyle köpeklerini teslim etti. 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde Tolga İlaslan, pitbull ırkı 'Paşa' isimli köpeğini, Orhan Çenebaş ise dogo argentino ırkı 'Şila' isimli köpeğini ekiplere teslim etti. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerinin tutanak tutmasının ardından Sivas Belediyesi, köpekleri alarak barınağa götürdü. Orhan Çenebaş, köpeğinin saldırgan olmadığını kanıtlamak için bir çocuğa köpeği sevdirdi. Dogo ırkı köpeğinin kediden korkak olduğunu söyleyen Çenebaş, mecbur oldukları için teslim ettiklerini söyledi.

"Bebeği yanına bırak hiç bir şey yapmaz"

Pitbull ırkı köpeğin sahibi Tolga İlaslan, "1 buçuk senedir bizde bu köpek. Saldırganlığı falan yoktu. Barınağa vermemi söylediler, ben de kendi isteğimle teslim ettim" dedi. Dogo argentino cinsi köpeğin sahibi Orhan Çenebaş ise "Aylığından beridir bizde bu köpek. Herhangi bir saldırganlığı yoktur. Yasaklı ırk olduğu için vermek istiyoruz. Kendi isteğimizle, yasaklardan dolayı teslim ediyoruz. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Bebeği yanına bırak, hiç bir şey yapmaz" diye konuştu. - SİVAS

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