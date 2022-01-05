YASAKLI KÖPEKLERİNİ BARINAĞA TESLİM ETTİLER

SİVAS'ta kaportacı Tolga İlaslan işyerinde beslediği pitbull cinsi köpeğini, sanayide çalışan Orhan Çenebaşı da Dogo Arjantin cinsi köpeğini barınağa götürülmek üzere kendi istekleri ile ekiplere teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Gültepe Mahallesi 4 Eylül Organize Sanayi Bölgesi'nde devriye gezerken bir arsada bağlı halde pitbull köpeğe gördü. Yapılan araştırmada köpeğin bulunduğu yerin karşısında kopartacı dükkanı işleten Tolga İlaslan'a ait olduğu anlaşıldı. Ekiplerin görüştüğü İlaslan 'Paşa' isimli köpeğini polis ekiplerine teslim etti. Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü. Ayrıca aynı bölgede çalışan Orhan Çenebaşı'na ait 'Dogo Arjantin' cinsi 'Şila' isimli köpek de sahibi tarafından ekiplere teslim edildi.

Yaklaşık 1,5 yıldır köpeğe baktığını söyleyen İlaslan, "Saldırganlığı falan yoktu. Kendi isteğim ile köpeğimi teslim etmek istedim. Cezası olduğu için barınağa verdim" dedi.

Şila'nın sahibi Orhan Çenebaşı ise, "1 aydır köpeğe bakıyorum. Ben köpeğimi evde yetiştirdim. Herhangi bir saldırganlığı da yoktur. Yasaklardan dolayı vermek istedik. Kendi isteğimle verdim. Bebeği dahi yanına bıraksan bir şey yapmazdı" diye konuştu.