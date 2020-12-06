Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı
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Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı

06.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:04

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte, Egenin turizm cenneti Gölcük mahallesinde sessizlik hakimiyetini korudu.

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte, Egenin turizm cenneti Gölcük mahallesinde sessizlik hakimiyetini korudu.

Yaz ve Kış turizmi açısından, özellikle hafta sonları tıklım tıklım dolan Gölcük Mahallesinde, evleri olan bazı vatandaşların dışında, kısıtlama uygulamasıyla birlikte boş kaldı.

Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı
Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı
Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı
Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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