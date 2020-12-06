Yasaklarla birlikte turizm cenneti Gölcük'te insansız eşsiz manzaralar ortaya çıktı

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte, Egenin turizm cenneti Gölcük mahallesinde sessizlik hakimiyetini korudu.

Yaz ve Kış turizmi açısından, özellikle hafta sonları tıklım tıklım dolan Gölcük Mahallesinde, evleri olan bazı vatandaşların dışında, kısıtlama uygulamasıyla birlikte boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp