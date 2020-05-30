HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yasakların vurduğu salyangoz avcılarının 45 gün ek süre talebi

Karadeniz Deniz Salyangoz Avcılığı Derneği Başkanı Serbülent Öksüz, Karadeniz'de salyangoz avının yasaklanmasından dolayı mağdur olduklarını, 45 gün ek süre talep ettiklerini söyledi.

Yasakların vurduğu salyangoz avcılarının 45 gün ek süre talebi
30.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:17

Karadeniz Deniz Salyangoz Avcılığı Derneği Başkanı Serbülent Öksüz, Karadeniz'de salyangoz avının yasaklanmasından dolayı mağdur olduklarını, 45 gün ek süre talep ettiklerini söyledi.

Şu anda Karadeniz'de sadece Türkiye'de salyangoz avının yasak olduğuna dikkat çeken Serbülent Öksüz, bu durumun balıkçıları mağdur ettiğini vurguladı. Öksüz, "Yasak dönemdeyiz. Karadeniz'de bir tek bizim ülkemizde yasak şu anda, çalışamıyoruz. Şubat ayında korona virüs nedeniyle ihracat durduğu için çalışamadık. Ankara'yı aradık, vekillerimize söyledik. İnşallah bir ek süre verirler de şu anda verimli dönemde çalışabiliriz. Çünkü Karadeniz'de Rusya ve Romanya çalışıyor" dedi.

Birçok balıkçının mağdur olduğunu, salyangoz avı için 45 gün ek süre talep ettiklerini ifade eden Öksüz, "Deniz salyangozu zararlı bir tür. Bizim gittiğimiz ihracat ürünü deniz salyangozunu zararsız bir şekilde toplayalım hem biz kazanalım hem de ülkemiz kazansın ihracat yoluyla. Arkadaşlarımız çok mağdur. Bir 45 gün çalışmamız lazım. Yaklaşık şubat ayından beri kayıkların hepsi çalışmıyor. Balıkçının bakkal borcu, kredi borcu var. Bize bir ek süre verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminin salyangoz avına açılmasını istediklerini belirten Serbülent Öksüz, "Karadeniz'de en verimli av dönemi yasak. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Denizi koruyoruz, denizin çöpü olan salyangozu çıkarıyoruz, zararlı olan bu ürünü ihraç ediyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bizim talebimiz şu anda acil olarak bir 45 gün süre verilmesi ve bu yaz döneminin kalıcı olarak açılmasıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Ekonomi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Ekonomi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Ekonomi
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Yasakların vurduğu salyangoz avcılarının 45 gün ek süre talebi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:17:45. #1.15#
title