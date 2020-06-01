Yasakların ardından Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı Yasakların ardından Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Yasakların ardından Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı

ADANA - Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs tedbirlerinin ardından, Adanalı vatandaşlar şırdancılar akın etti.

Korona virüs (Kovid-19) salgını vakalarının azalması üzerine 3 aydır kapalı olan restoranlar bugün ilk defa masa ve sandalyeleriyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerine ağırlayan şırdancılar, Adanalı vatandaşların kebapçıların ardından en çok uğradığı adres oldu.

Şırdancı Emin Kertiş," Beklenen gün çok şükür geldi. Allaha çok şükürler olsun. Türkiye'de vaka sayılarımız maşallah hızla düşmeye başladı. Bu arada sağlık bakanımız Fahrettin Koca'ya ilgilerinden alakalarından hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mekanımızı açtık, sosyalleşme adımları yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Şırdan satışlarımız başladı, insanlardan çok güzel tepkiler almaya başladık." ifadelerini kullandı.

Şırdanı oturarak yemenin keyfi başka

Yasağın kalkmasının ardından şırdancıya gelen Suphi Oğuz," Şırdanı oturup yemeği çok özledik. Yetkililere teşekkür ederim. İnşallah hep açık kalır. Şırdanı oturarak yemenin keyfi gerçekten başka oluyor, ayakta yemek zor oluyor. Böyle daha iyi tadı çıkıyor. Her derde deva." diye konuştu.

Necmettin Deler," Şırdanı oturarak yemeği özlemişiz. Şırdan ayakta yendiği zaman tadını alamıyoruz. Çok şükür artık her şey normalleşiyor. Bundan ötürü çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA