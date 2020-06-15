Yasakları hiçe sayıp sokak ortasında düğün yaptılar
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Yasakları hiçe sayıp sokak ortasında düğün yaptılar

Yasakları hiçe sayıp sokak ortasında düğün yaptılar Arnavutköy'de bir grup yasak olmasına rağmen sokak ortasına müzik eşliğinde halay çekerek düğün yaptı.

15.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:05

Yasakları hiçe sayıp sokak ortasında düğün yaptılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir grup yasak olmasına rağmen sokak ortasına müzik eşliğinde halay çekerek düğün yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de etkili alan korona virüsten dolayı düğünler ve toplu organizasyonlar yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. Arnavutköy İslambey Mahallesi Akdağ Sokakta yasak olmasına rağmen düğün yapan bir grup ne sosyal mesafe ne de yasak dinledi. Koyulan yasaklara ve yapılan onca uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekerek saatlerce düğün yaptı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken yaklaşık 50 kişilik grup, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yasakları hiçe sayıp sokak ortasında düğün yaptılar

Kaynak: İHA

Manşet

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