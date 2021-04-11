Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
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Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından bayi toplantısı düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından bayi toplantısı düzenlendi. Eğitim ve eğlence günleri adı altında yapılan toplantıdan sonra korona virüs tedbirleri hiçe sayılarak otelin bahçesinde parti verildi. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi. Kuşadası Pine Bay otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi.

-İHA-

Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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