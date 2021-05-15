Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
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Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar Görüntülenmemek için yüzlerini kimi eliyle kimi maskesiyle kapattı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehane ve bir eve düzenlenen polis baskınında kumar oynarken suçüstü yakalanan 24 kişiye para cezası kesildi.

- Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar

Görüntülenmemek için yüzlerini kimi eliyle kimi maskesiyle kapattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehane ve bir eve düzenlenen polis baskınında kumar oynarken suçüstü yakalanan 24 kişiye para cezası kesildi. Baskında yakalanan şahıslardan bazılarının kameraya görüntü vermemek için yüzlerini maske ve elleriyle kapatmaları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste ve bir kahvehanede yasakların ihlal edilerek içeride kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, her iki adrese de baskın düzenledi. Yapılan baskında kahvehanede 14, evde ise 10 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek kumar oynadıkları tespit edildi. Bu kapsamda kahvehanedeki 14 şahsa koronavirüs salgını kapsamında alınan kurallara uymadıkları için idari para cezası kesilirken, ikamet sahibi ve evdeki şahıslar hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Ekipler tarafından, masa üzerinde bulunan paralara ve malzemelere el konulurken, baskında görüntülenmemek için bazı şahsıların elleriyle, maskeleriyle yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.

Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar
Son dakika haberleri: - Yasakları delip kumar oynayanlar hem kameralara hem de polise yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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