Yasaklarda borsa açık mı? Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?
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Yasaklarda borsa açık mı? Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?

Yasaklarda borsa açık mı? Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Tam kapanmada borsa çalışıyor mu? Koronavirüs nedeniyle ülkemizde tam kapanma kararı alınmıştı. Borsa İstanbul'un çalışma saatleri konusunda araştırmalar yapan pek çok kişi, tam kapanmada borsa çalışıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00 itibarıyla tam kapanma sokağa çıkma yasağı başladı. Yasaklar ile birlikte pek çok detay merak ediliyor. Bunlar arasında borsa açık mı, tam kapanmada borsa çalışıyor mu gibi soruların yanıtları yer alıyor. Bilindiği üzere; tam kapanma sokağa çıkma yasağında üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri kapalı olacak. Bu kapsamda; tam kapanmada borsa açık mı? Sokağa çıkma yasağında borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!

Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek. İşte, borsanın kapalı olacağı tarihler;

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2021, CumaYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2021, CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2021, CumartesiEmek ve Dayanışma GünüKapalı
12 Mayıs 2021, ÇarşambaRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-CumartesiRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2021, ÇarşambaAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
15 Temmuz 2021, PerşembeDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
19 Temmuz 2021, PazartesiKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-CumaKurban BayramıKapalı
30 Ağustos 2021, PazartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2021, PerşembeCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2021, CumaCumhuriyet BayramıKapalı
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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