Yasaklarda borsa açık mı? Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?

Tam kapanmada borsa çalışıyor mu? Koronavirüs nedeniyle ülkemizde tam kapanma kararı alınmıştı. Borsa İstanbul'un çalışma saatleri konusunda araştırmalar yapan pek çok kişi, tam kapanmada borsa çalışıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00 itibarıyla tam kapanma sokağa çıkma yasağı başladı. Yasaklar ile birlikte pek çok detay merak ediliyor. Bunlar arasında borsa açık mı, tam kapanmada borsa çalışıyor mu gibi soruların yanıtları yer alıyor. Bilindiği üzere; tam kapanma sokağa çıkma yasağında üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri kapalı olacak. Bu kapsamda; tam kapanmada borsa açık mı? Sokağa çıkma yasağında borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!

Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek. İşte, borsanın kapalı olacağı tarihler;