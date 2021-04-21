Yasaklara uymayan 740 kişiye ceza kesildi
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Yasaklara uymayan 740 kişiye ceza kesildi

Yasaklara uymayan 740 kişiye ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde artan koronavirüs vakalarını düşürmek için uygulanan maske ve sokağa çıkma yasaklarına son bir haftada riayet etmeyen 740 kişiye ceza kesildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde artan koronavirüs vakalarını düşürmek için uygulanan maske ve sokağa çıkma yasaklarına son bir haftada riayet etmeyen 740 kişiye ceza kesildi.

Bandırma'da artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin HES kodu sorgulaması tüm hızıyla devam ediyor.

Kapalı Pazaryeri ve Çarşı merkezinde geçtiğimiz hafta boyunca Bandırma Emniyetine bağlı ekipler 10 bin 221 kişinin HES Kodu sorgulamasını yaptı. Uygulamalarda bu hafta karantina ihlalinde bulunan kişiye rastlanmadı.

Bandırma'da bir hafta boyunca yapılan koronavirüs denetimlerinde sigara içme yasağını ihlal eden 12 kişi, maske takmayan 26 kişi hakkında gerekli tespit tutanakları düzenlenerek cezai işlem uygulandı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 740 şahsa da para cezası kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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