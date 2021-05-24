Yasaklara uymayan 70 kişiye 63 bin lira ceza

Bolu'da, hafta sonu boyunca yapılan denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan 70 kişiye toplam 63 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da, hafta sonu boyunca yapılan denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan 70 kişiye toplam 63 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde denetim yaptı.

Hafta sonu yapılan denetimlerde karantina süresini ihlal eden 6, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 63 ve seyahat izin belgesi olmadan seyahat etmek isteyen 1 olmak üzere 70 kişiye toplam 63 bin lira idari para cezası kesildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı