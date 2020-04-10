Yasaklara uymayan 14 kişiye toplam 50 bin 628 TL ceza
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Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Yasaklara uymayan 14 kişiye toplam 50 bin 628 TL ceza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişiye ve sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki 3 kişiye toplam 50 bin 628 TL idari para cezası kesildi.

10.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:15
Yasaklara uymayan 14 kişiye toplam 50 bin 628 TL ceza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişiye ve sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki 3 kişiye toplam 50 bin 628 TL idari para cezası kesildi.

Alaşehir'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişiye 3 bin 150'şer TL, 20 yaş altı 3 kişiye de 5 bin 326 TL olmak üzere toplam 50 bin 628 TL idari para cezası uygulandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için denetim ve uyarılarını sürdürüyor. Alaşehir genelinde Covid- 19 tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde sosyal mesafeye uymadığı tespit edilen 11 kişinin her birine 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

01.01.2000 tarihinden sonra doğanların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından kolluk kuvvetleri tarafından Alaşehir genelinde yapılan kontrollerde, yasağa uymadığı tespit edilen 20 yaş altı 3 kişinin her birine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereğince idari para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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